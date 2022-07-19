Общество

Средний возраст псковича назвали статистики

Средний возраст жителя Пскова составляет 39,7 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

На начало года в Пскове проживало 209,1 тысячи человек, или 34,1% от численности населения области. Женщин в Пскове больше, чем мужчин: это соотношение составляет 54,5% к 45,5%.

Более половины жителей Пскова находятся в трудоспособном возрасте (122 тысячи человек или 58,4%). Жителей старше трудоспособного возраста (женщин 56 лет и старше и мужчин 62 лет и старше) в начале года насчитывалось 51,4 тысячи человек (24,6% населения), моложе трудоспособного возраста (в возрасте до 15 лет) - 38,3 тысячи человек (18,3%).

В настоящее время Псков занимает территорию в 9560 гектаров, из которых 4793 гектара – площадь застроенных земель, а площадь всех зеленых массивов и насаждений составляет 2535 гектаров, поэтому город по праву считается очень зеленым. Общая протяженность улиц, проездов и набережных – 376,1 км.

По данным государственной регистрации, в Пскове зарегистрировано 6577 предприятий и организаций, из которых 4908 относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 4799 человек.

В минувшем году в Пскове возведено пять многоквартирных домов, население построило 181 жилой дом. Общая площадь жилых помещений составила 48,5 тысяч квадратных метров, в том числе построенных населением за счет собственных и привлеченных средств – 21,6 тысячи квадратных метров.

На конец 2021 года с учетом вновь вводимого жилья и физического выбытия жилищный фонд города составил 5754 тысячи квадратных метров общей площади. Обеспеченность населения жильем в среднем на одного жителя областного центра на конец 2021 года составила 27,5 квадратных метров.

Историческая справка

По данным Всеобщей переписи населения 1897 года в Пскове насчитывалось 30,5 тысяч жителей. К концу XIX века площадь города составляла около 600 гектаров, протяженность улиц – более 26 верст, количество кварталов – 118, улиц и переулков – более 50.

Напомним, 23 июля Псков отмечает 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.