Общество

С 240-летием города Пыталово поздравил его жителей Александр Козловский

С 78-й годовщиной освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков и с 240-летием города поздравил его жителей депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единой России» Александр Козловский.

Фото: газета «Наша жизнь»

«Мы всегда будем помнить тех, кто насмерть стоял за каждую улицу и дом Пыталовского района, кто проявил стойкость и мужество и делал все для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли и восстановить ее. Священный долг всех нас – защищать память о героях-земляках», – отметил парламентарий.

Александр Козловский пожелал жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра.

«И говорю спасибо каждому жителю Пыталово, который своим ежедневным трудом, талантами и стараниями вносит вклад в развитие и процветание города», – добавил он.