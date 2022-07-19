Общество

Юный пскович победил на всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Учащийся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Дмитрий Яковлев стал одним из победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

В Международном детском центре «Артек» состоялась торжественная церемония закрытия финала конкурса – проекта Росмолодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Победителями стали 300 учеников 5-7 классов, 88 из них повторно. Дети отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах, где посетят культурные достопримечательности.

Всего на конкурсе Псковскую область представляли четыре школьника.

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