Общество

Ярмарка выходного дня в новом формате открылась в Пскове

Ярмарка выходного дня в новом формате открылась на пересечении улиц Карла Макса и Воровского в Пскове сегодня, 22 июля. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Телеграм

Торговля будет идти по пятницам с 10.00 до 19.00 и субботам с 10.00 до 16.00.

В стилизованных торговых павильонах продавцы уже разместили свой товар. Псковичи и гости города смогут купить продукты местного производства: овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед и продукты пчеловодства, орехи, сухофрукты, халву, цветы.

«Благодарю губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку в организации в Пскове нового ярмарочного пространства. Это хорошее подспорье и для сельхозпроизводителей, и для горожан, которые ценят местные, экологичные продукты», – отметил сити-менеджер.