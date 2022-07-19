Общество

Грозы и до +30 градусов ожидается в Псковской области 23 июля

Переменная облачность и грозы ожидаются в Псковской области 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковское ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночь будет без существенных осадков, а днем в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди, местами также возможны грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, при грозе может быть порывистым.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днем столбик термометра поднимется до 25-30 градусов.

Атмосферное давление будет низким.