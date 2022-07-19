Общество

Псковичи назвали главные наставления для успешной карьеры - опрос

Псковичи назвали главные родительские наставления для построения успешной карьеры. Данные опроса приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В исследование участие приняли 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

«Судя по воспоминаниям псковичей, чаще всего их родители советовали работать добросовестно (14%) и не переставать учиться (10%). Среди карьерных наставлений от родителей также были: не лениться, всегда оставаться человеком и быть ответственным (по 5%). 3% опрошенных родители рекомендовали выбирать профессию по душе, еще 3% - ничего не бояться, 2% - развивать самостоятельность», - говорится в сообщении.

Среди других менее популярных карьерных советов от родителей были следующие: работать на репутацию, быть терпеливым, уважать себя и окружающих, не спорить с начальством, не менять работу часто, добавили специалисты.

Как добавили в SuperJob, для построения успешной карьеры сыновьям чаще советовали не переставать учиться и быть самостоятельными, дочерям - быть ответственными и выбирать профессию по душе.