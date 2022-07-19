Общество

Системы молниезащиты установят на бежаницких школах по решению суда

Нарушения законодательства о пожарной безопасности образовательных учреждений выявили в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, здания Бежаницкой средней школы, Краснолученской основной школы и Чихачевской средней школы не оборудованы системами молниезащиты, что является нарушением законодательства РФ.

В этой связи в Бежаницкий районный суд направляли исковые заявления об обязании учреждений разработать проекты молниезащиты, а на их основе - оборудовать здания школ соответствующими системами. Суд удовлетворил исковые заявления прокурора в полном объеме. После вступления судебных решений в законную силу прокуратура района возьмет их исполнение на контроль.