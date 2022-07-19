Общество

Все колонии Псковской области посетит нотариус

Осужденные, которые отбывают наказание в исправительной колонии №4 (село Середка, Псковский район), встретились с представителем областной нотариальной палаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Специалист провел для осужденных лекционное занятие по основам нотариального дела, а также ответил на вопросы отбывающих наказание.

Мероприятие состоялось благодаря взаимодействию УФСИН с общественным институтом и было приурочено к празднованию 220-летия Минюста России. Главная цель – повышение правовой культуры и правовой грамотности лиц, находящихся в местах лишения свободы, оказание бесплатной юридической помощи.

Слушатели ознакомились с функциями нотариата и узнали о преимуществах обращения к специалисту, занимающемуся нотариальными делами. В рамках встречи участники получили разъяснения по вопросам, связанным с совершением различных сделок: заключением и расторжением брака, вступлением в наследство, порядком оформления доверенностей.

В завершение мероприятия нотариус ответил на обращения, касающиеся актуальных тем гражданского права, а также провел индивидуальные консультации.

В ведомстве заметили, что подобные встречи с представителями нотариальной палаты Псковской области пройдут во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Кроме того, планируется организовать совместную работу ведомств по правовому информированию, реализации гражданских прав и интересов осужденных в формате видеозаписи «вопрос-ответ», запустить трансляции тематических видеолекций, подготовленных специалистами нотариального дела.