Общество

О гибели еще двоих военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор

В Псковской области простились еще с двумя погибшими при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

«Проводили в последний путь гвардии сержанта Дениса Цибенко, рядового Александра Белоусова. Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Вечная память», – отметил глава региона.

Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.