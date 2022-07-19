Общество

Михаил Ведерников вручил 26 российских паспортов переселенцам из ЛДНР

Первые переселенцы из ЛДНР получили российские паспорта в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства региона

Глава региона Михаил Ведерников вручил документы на торжественной церемонии в пятницу, 22 июля, в правительстве Псковской области.

Губернатор поздравил собравшихся со знаменательным событием. «Вы становитесь гражданами Российской Федерации — сильной, независимой, большой, многонациональной страны с героическим прошлым. Государства, которое динамично развивается и всегда готово встать на защиту своих граждан. Каждый из вас проделал большой путь к этой цели, преодолел множество непростых препятствий. Но самый сложный, самый опасный период остался позади», — заметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что Псковская область в этом году приняла почти 900 человек с территории ЛДНР и Украины, которым была оказана поддержка в решении самых разных вопросов: в заселении, трудоустройстве, оказании медицинской помощи, оформлении документов, устройстве детей в сады, поступлении в школы и институты.

«Мы старались сделать все, чтобы, несмотря на сложность ситуации, ваша жизнь здесь была комфортной. Мне особенно приятно отметить, что более 100 человек после пребывания на Псковской земле подали прошение о получении российского гражданства», — подчеркнул Михаил Ведерников, отметив, что по решению Президента России все процедуры проведены в упрощенном порядке и максимально короткий срок.

«Где бы вы ни находились — в Псковской области или в любом другом регионе России, вернетесь домой или останетесь у нас, — теперь двуглавый орел всегда будет вместе с вами. А вы становитесь частью нашей большой, дружной семьи, имя которой — Россия. У нас с уважением относятся к каждому гражданину нашей страны и в случае необходимости всегда готовы придти на помощь», — заметил Михаил Ведерников.

В соответствии с Указом президента каждый участник торжественной церемонии произнес текст присяги гражданина Российской Федерации, в которой пообещал соблюдать законы нашей страны, уважать ее культуру, историю и традиции. После чего губернатор вручил 26 российских паспортов тем, кто вынужденно покинул территории ЛНР и ДНР.