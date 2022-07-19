Общество

Памятный знак «Защитникам Отечества» открыли в деревне Солоново Псковского района

Памятный знак «Защитникам Отечества», посвященный воевавшим в Великой Отечественной войне и пострадавшим мирным людям, открыли в деревне Солоново Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Телеграм

«Важно, что появилось еще одно место, где можно почтить память и поклонится людям, благодаря которым мы живем», – отметила она.

На мероприятии также присутствовала вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Памятник поставили по инициативе местных жителей.