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Соединение Луны со звездным скоплением Плеяды сфотографировал псковский астроном

Снимок соединение Луны со звездным скоплением Плеяды сделал псковский астроном-любитель Петр Митрофанов в ночь на 23 июля. Фотографии опубликованы в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте»

Плеяды относятся к самым известным звездным скоплениям на небе. Это скопление можно легко видеть невооруженным глазом, даже находясь в городе с большой засветкой. Скопление Плеяды называется иногда Семь сестер, в каталоге оно обозначается как M45. Это одно из самых ярких и близких рассеянных скоплений. Скопление Плеяды содержит более 3000 звезд и находится на расстоянии 400 световых лет от Солнца, сообщает «Астронет».

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