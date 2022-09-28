Общество

Новые контрольные и углубленное изучение некоторых предметов появятся в школьной программе России

В содержании Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего общего образования (СОО) конкретизированы требования к предметным, метапредметным и личностным результатам реализации образовательных программ. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Конкретизированные формулировки устранят противоречия между разработчиками образовательных программ, авторами учебников и разработчиками контрольно-измерительных материалов, используемых в Государственной итоговой аттестации, пишет «Парламентская газета».

При обновлении ФГОС учитывались в том числе ведущие направления научно-технологического развития страны, приоритеты государственной политики в области воспитания и образования подрастающих поколений.

В соответствии со стандартом старшей школы учебный план обучения должен содержать не менее 13 учебных предметов (русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, география, обществознание, физика, химия, биология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности) и предусматривать изучение не менее двух учебных предметов на углубленном уровне в зависимости от профиля обучения. Исключений предметов во ФГОС не предполагается.

Важным нововведением стало включение углубленного уровня изучения некоторых учебных предметов в старшей школе. В частности, это касается обществознания — одного из самых выбираемых предметов для Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 11-м классе.

Для усиления правоведческой и экономиковедческой составляющих образования содержание предметов «право» и «экономика» интегрировано в предмет «обществознание» углубленного уровня.

Астрономия в полном объеме вошла в учебный предмет «физика», все образовательные результаты по астрономии включены в состав предметных результатов по физике на базовом и углубленном уровнях.

Учебные предметы «естествознание» и «экология» включены в такие предметы, как биология, химия, физика, усиливая их содержание.

Содержание предмета «Россия в мире» вошло в историю и обществознание.

В настоящее время разработан и проходит апробацию новый учебный предмет «Россия — моя история» для обучающихся старших классов.

Поскольку предметы «право», «экономика», «естествознание», «Россия в мире», «астрономия», «экология», выбирались школьниками самостоятельно, то темы, изучаемые в их рамках, не включались в контрольно-измерительные материалы всероссийских проверочных работ и ГИА, знания по этим учебным предметам не проверялись. Благодаря утверждению обновленного ФГОС СОО эту работу систематизируют, и содержание всех обозначенных во ФГОС учебных предметов будет проверяться в рамках контрольно-измерительных процедур.

Таким образом, ни один из предметов не ушел из школьной программы, отметили в Минпросвещения. Более того, образовательная организация теперь вправе включить в учебные планы любые дополнительные учебные предметы и курсы по выбору обучающихся в соответствии со спецификой профиля и возможностями учреждения.