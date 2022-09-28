Общество

Общественный совет планируют создать при Псковском областном Собрании

Порядок создания общественного совета при Псковском областном Собрании депутатов обсудили на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сегодня, 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина напомнила, что при всех органах государственной власти создаются общественные советы. «Членв общественного совета смогут посещать заседания комитетов, сессии, могут писать свои предложения», - уточнила она.

«Сразу после сессии не сможем сформировать совет?» - уточнил депутат от КПРФ Петр Алексеенко. Ему ответили, что это будет можно сделать по истечению 10 дней после официального опубликования соответствующего постановления.

Согласно постановлению, общественный совет создается по инициативе Псковского областного Собрания депутатов, но его персональный состав будет формироваться Общественной палатой Псковской области из числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории области и достигших возраста 18 лет, на основании личного заявления.

Отбор кандидатов в члены общественного совета будет вестись на принципах гласности и добровольности участия в деятельности общественного совета.

Общественный совет сформируют сроком на два года в количестве семи человек.

Правом выдвижения кандидатур в состав общественного совета обладают общественные объединения и иные некоммерческие организации, ведущие свою деятельность на территории области, а также депутаты Собрания депутатов, фракции и другие депутатские объединения в Собрании депутатов.

Комитет рекомендовал региональному парламенту поддержать проект постановления.