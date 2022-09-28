Общество

Новый закон будет регулировать опеку и попечительство в Псковской области

Проект регионального закона «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Псковской области» обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя регионального комитета по соцзащите Елена Федорова отметила, что документ, отражающий актуальные федеральные и областные нормы, должен заменить действующий на сегодняшний день закон «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Псковской области».

«Чисто технические правки?» - поинтересовался вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян, возглавлявший в прошлом региональное управление социальной защиты населения.

«Да, приводим в соответствие с федеральным законодательством», - ответила Елена Федорова. Необходимость в изменениях связана в первую очередь с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Ряд изменений внесён и в федеральный закон «Об опеке и попечительстве».

В новом областном законе будут более чётко разграничены полномочия органов власти.

Комитет рекомендовал Собранию принять законопроект в двух чтениях.