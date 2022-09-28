Общество

Учреждение Дня памяти жителей сожженных деревень обсудили в областном Собрании

Установление Дня памяти жителей сожженных деревень обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова отметила, что региональную памятную дату, увековечивающую память сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями жителей деревень на территории Псковской области, предлагается установить 22 октября - день, когда в 1943 году каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню Ланева Гора Псковского района.

В 1943 году населенный пункт полностью уничтожили. В ответ на действия партизан, напавших на немецкую автоколонну, фашисты приняли решение сжечь Ланеву Гору. Эстонские каратели 1-го и 3-го взводов 37-го полицейского батальона не пожалели никого: расстреляли более 60 человек, в том числе трех младенцев и 29 детей до 14-летнего возраста.

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«По данным "Книги Памяти Псковской области" установлено, что на территории региона было уничтожено 5082 деревень, из которых каждая пятая после войны так и не возродилась», - рассказала Наталья Исакова.

По ее словам, 22 октября также планируется открытие мемориального музея.

«Поддержим проект, чтобы помнили, чтобы знали, чтобы дети и внуки знали», - отметил председатель законодательного парламентского комитета Алексей Севастьянов.