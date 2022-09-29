Общество

Дмитрий Шахов рассказал, что делать при получении повестки по ошибке

Куда можно обратиться получившим повестку псковичам и их родственникам, если они считают, что их права нарушили, в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Он отметил, что мобилизационным законодательством не предусматривается создание медицинских комиссий в военкоматах. При этом с 28 сентября благодаря федеральному уполномоченному все военкоматы обязаны вести освидетельствование мобилизованных.

В случае, если получивший повестку имеет инвалидность, то необходимо принести в военкомат подтверждающие документы, справку об инвалидности. По словам омбудсмена, те, кто приходят с такой справкой или являлись с ней ранее, не подлежат мобилизации. В случае с хроническими заболеваниями необходимо также принести в военкомат справку, которую медицинский служащий проверит на предмет ограничений.

«Если люди с хроническими заболеваниями попадают под ограничения, то они не призываются по мобилизации. С ними проводятся дополнительные мероприятия, связанные с проведением медицинского освидетельствования на предмет болезни. Поэтому любые справки, в том числе, если вы многодетные родители, папа, у которого четыре или более детей, необходимо принести. Я уверен, что военкомат вам пойдет на встречу и никто вас забирать не будет», - рассказал Дмитрий Шахов.

Он также отметил, что все, кого мобилизовали по ошибке, будут возвращены обратно. Так, вернутся обратно мобилизованные студенты, если таковые есть, так как они имеют отсрочку. Как уточнил омбудсмен, такая ошибка могла произойти из-за того, что указ об отсрочке студентов очной и очно-заочной формы обучения вышел позже указа о мобилизации.

В случае, если необходима помощь, Дмитрий Шахов напомнил жителям Псковской области, что министерство обороны организовало горячую линию по вопросам помощи гражданам по номеру: 122. «Если после обращения вас не удовлетворил ответ или остались вопросы, то также можно обратиться в военную прокуратуру. Вопросами по правомерности бронирования занимаются органы государственной власти Псковской области», - пояснил омбудсмен.

«Если вы считаете, что органы власти в отношении вас ошиблись, то вопросами бронирования будет заниматься общегражданская прокуратура Псковской области. Прокуроры на местах помогут вам в данной части вопроса дать грамотные компетенции. Если ваши права нарушены, то можете обращаться ко мне», - добавил Дмитрий Шахов.