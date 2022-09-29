Общество

Мерами социальной поддержки при догазификации в Псковской области воспользовались более 20 человек

Мерами социальной поддержки при догазификации в Псковской области воспользовались 23 человека. Об этом сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На территории Псковской области оказываются меры социальной поддержки граждан на догазификацию. В качестве меры поддержки определена единовременная выплата в размере не более 40 тысяч рублей на возмещение части затрат собственников на приобретение газового оборудования для догазификации. Право на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования имеют 15 льготных категорий граждан. На данные цели в областном бюджете на 2022 год запланированы средства в размере 36,2 млн рублей. По состоянию на 29 сентября указанными мерами поддержки воспользовались 23 человека», - сказала она.

Кроме того, заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе заседания федерального штаба по газификации регионов РФ 20 сентября 2022 года сообщил о проработке на федеральном уровне вопроса оказания мер поддержки граждан на догазификацию уже газифицированных населенных пунктов, а также населенных пунктов, которые будут газифицированы в период 2023-2026 годов, добавила председатель комитета.