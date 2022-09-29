Общество

Способ продлить «срок службы» сердца назвали псковичам

Всемирный день сердца празднуют сегодня, 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Проект ведомства «Здоровое питание» напоминает о том, что сбалансированный рацион и умеренная физическая активность – действенный способ укрепить свое сердце и защититься от сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания занимают первую позицию в «антирейтинге» десяти ведущих причин смертности в мире. Задача этого дня – привлечь внимание общества к опасности, которая вызвана высоким распространением сердечно-сосудистых заболеваний, а также рассказать о важности профилактических мер.

Сердце человека – «двигатель» всего организма, обеспечивает кровью почти 75 трлн клеток и делает в среднем 70 ударов в минуту, сокращаясь 100 тысяч раз в день, 3,6 млн раз в год и 2,5 млрд раз в течение жизни. Доказано, что сердечная мышца рассчитана на долгий срок работы и при заботливом отношении может бесперебойно работать до 150 лет, рассказали специалисты.

На «срок службы» влияют различные негативные факторы: стрессы, инфекционные заболевания, экология и, конечно, неправильное питание. Специалисты ВОЗ уверены, что 80% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы не допустить, если грамотно проводить профилактику. Врачи-кардиологи в своих рекомендациях постоянно подчеркивают: заболевания сердечно-сосудистой системы во многом можно предотвратить с помощью здорового и сбалансированного питания.