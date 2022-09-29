Общество

«Анализируй этно»: Порхович или порховчанин? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй ЭТНО», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 сентября. Речь шла про порховичей.

«Есть в Псковской области такой вредный, но талантливый народец», - отмечает ведущая программы, руководитель Псковского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Ольга Миронович. И она знает, о чем говорит, потому что сама «из этих». А гостем студии сегодня стал скандально известный 18-летний порхович Даниил Григорьев. Чем он прославился? Как правильно говорить — порхович или порховчанин? Где у порховских мальцев «матка» и по какому слову можно моментально вычислить порховича?

Об этом и многом другом - в эфире.