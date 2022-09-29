Общество

Псковский чиновник: Мы не можем сказать, что удовлетворены результатами догазификации

Мы не можем сказать, что удовлетворены результатами догазификации, заявила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Насколько правительство Псковской области удовлетворено текущей ситуацией?» - поинтересовался председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

«На заседаниях регионального штаба высказываются все наши недовольства и претензии. Мы не можем сказать, что удовлетворены результатами», - ответила Елена Пилипенко.

Вице-губернатор Василий Осипов указал на то, что у коллег будет 1,5 зимних месяца на завершение процесса строительно-монтажных работ. «Взаимодействие у нас по этим вопросам еженедельное, иногда по несколько раз в неделю», - сказал он.

Алексей Севастьянов попросил на такие рабочие группы приглашать депутатов. Василий Осипов поддержал предложение.

Депутат Петр Алексеенко (КПРФ) в свою очередь отметил, что областному правительству надо серьезно контролировать программы и спрашивать с тех, кто не решает эти вопросы. «Ну а мы как депутаты готовы всегда откликнуться и поддержать все начинания», - подчеркнул он.

«Меня интересует, чтобы налоги поступали в бюджет Псковской области», - выступил вице-спикер Александр Братчиков («Единая Россия») и попросил Газпром обратить внимание на компании, которые работают в Псковской области, в плане выбора подрядчиков.