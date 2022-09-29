Общество

Новый закон об организации опеки и попечительства приняли в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили новый региональный закон «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Псковской области» на сессии 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ, отражающий актуальные федеральные и областные нормы, заменит закон «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Псковской области».

Необходимость в изменениях связана в первую очередь с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Ряд изменений внесён и в федеральный закон «Об опеке и попечительстве».

В новом областном законе полномочия органов государственной власти в сфере опеки и попечительства разграничили между Псковским областным Собранием депутатов, губернатором Псковской области, правительством региона и органом опеки и попечительства.

Контролировать деятельность органа опеки и попечительства будет правительство Псковской области.

Законопроект приняли в двух чтениях, депутаты проголосовали единогласно.