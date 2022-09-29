Общество

Наталью Симонову назначили мировым судьёй в Пскове без ограничения срока полномочий

Депутаты Псковского областного Собрания назначили Наталью Симонову мировым судьёй участка №31 в Пскове без ограничения срока полномочий. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Симонова родилась в 1982 году, имеет высшее образование по специальности «юриспруденция», стаж работы в должности судьи - 12 лет, в судебной системе работает с августа 2006 года (общий стаж работы в области юриспруденции - 18 лет).

В ходе тайного голосования кандидатуру Натальи Симоновой на должность мирового судьи депутаты поддержали единогласно.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил Наталью Симонову с назначением и пожелал ей справедливого правосудия.