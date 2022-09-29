Общество

Введение в Семейный кодекс презумпции добросовестности родителей поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку поправок в Семейный кодекс РФ, направленных на защиту семьи от необоснованного и избыточного вмешательства. Законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» находится на рассмотрении в Государственной Думе, первое чтение намечено на осень этого года.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ, в частности, предусматривает совершенствование положений об «отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью». Кроме того, законопроект предусматривает взамен действующего механизма «отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью» комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, и не уничтожающих при этом содержание самого основного права ребенка на его семью.

Для определения статуса ребенка, в отношении которого применяются временные меры защиты, в семейное законодательство вводится термин «ребенок, нуждающийся во временной защите».

Также законопроект закрепляет термин «семья», который определяется как «общность людей, соединенных отношениями брака, родства, свойства, усыновления (удочерения) и связанных общими семейными традициями и ценностями, взаимными правами и ответственностью друг перед другом».