Общество

Виктор Остренко призвал не забывать про продовольственную безопасность на фоне мобилизации

Выполняя указ о частичной мобилизации, необходимо также обеспечить экономическую и продовольственную безопасность. Такое мнение в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко.

«Есть граждане, которые работают в жизнеобеспечивающих отраслях. Если мы понимаем, что это ключевой работник на сельхозпредприятии, который сегодня должен убрать урожай и обработать поле, а он единственный, кто умеет обращаться с техникой, то все-таки закон о частичной мобилизации подразумевает, что его призовут не в первую очередь», – отметил депутат.

При этом, по его словам, по всем параметрам действующего законодательства претензий к военному комиссару предъявить невозможно, это правомерные действия. Но также необходимо создать условия экономической и продовольственной безопасности, сохранить ключевых обеспечивающих работников: «Необходимо решать задачу в коммуникации».

«Важно сказать, что в законе прописаны все необходимые параметры для отсрочки. В частности, к нам обратилась жена одного из мобилизованных граждан и сказала, что человек болен, а на призывной комиссии он об этом не заявил. В военном билете у него этой отметки нет. Если у человека есть сложности со здоровьем - он должен об этом сказать. Если это визуально невозможно установить - никто об этом не узнает», – отметил Виктор Остренко.

Также он добавил, что призванные студенты должны вовремя предоставлять документы о том, что они зачислены в высшие учебные заведения и проходят обучение в данный период.

«Процесс мобилизации позволяет некоторым людям самостоятельно приходить на службу. Решаем эти вопросы индивидуально, военкомат их рассматривает», – заключил вице-спекер регионального парламента.