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Общество

Николай Валуев сообщил о получении повестки из военкомата

29.09.2022 15:46|Псков

Депутату Госдумы Николаю Валуеву пришла повестка, в скором времени он направится в военкомат по месту постановки на воинский учет.

«По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной Думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», — цитируют Валуева «Известия».

Как подчеркнул депутат, частичная мобилизация — это очень важное решение для страны. 

Теги: #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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