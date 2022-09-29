Общество

Более 530 псковских семей получают поддержку в Центре лечебной педагогики

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев познакомил уполномоченных по правам ребенка со структурой учреждения, составом классов и распорядком дня подопечных. Он рассказал, что сейчас в организации обучаются 85 школьников и 24 дошкольника. Всего поддержку центра получают более 530 семей области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Занятия в основном проходят очно, форма обучения разная — есть групповые занятия и индивидуальные. Большое внимание на уроках отводится обучению навыкам самообслуживания и домашнему обиходу. Для этого в учреждении оборудованы специализированные мастерские. «Главное то, что средствами образования мы стараемся максимально социализировать детей. Положительная динамика есть практически у всех подопечных», — отметил Андрей Царев.

Специалисты из разных регионов посетили классы и мастерские центра, пообщались с коллективом. По итогу визита учреждение получило высокую оценку как в части условий работы и обучения детей, так и в части профессионализма работников и их внимательного отношения к подопечным.

В Центре лечебной педагогики также прошло заседание круглого стола. Участники обсудили возможности реабилитации детей с особенностями посредством театральных технологий и участия НКО, а также изучили положительные практики регионов по обучению детей с проблемами зрения и оказанию психологической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.

Напомним, ранее межрегиональная делегация приняла участие в расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе в правительстве Псковской области.