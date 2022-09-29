Общество

Псковские профсоюзные учреждения передали одеяла жителям освобожденных территорий

Учреждения профсоюзов в Псковской области продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Учреждения отдыха и оздоровления профсоюзов продолжают комплектовать и отправлять необходимые средства и вещи в Херсонскую и Запорожскую область, Луганскую и Донецкую народные республики. В очередной партии гостиница «Ольгинская» передала туда 70 шерстяных одеял, санаторий «Хилово» - 100 одеял и минеральную воду.

«Мы должны помогать. Это наш общий долг. Оставаться в стороне с позицией "моя хата с краю" - в корне неверно. Такая позиция, по моему мнению, сродни предательству. Сегодня некоторые не хотят помочь тем, кому это необходимо, а завтра? Поэтому наша принципиальная профсоюзная позиция - помощь оказать и приложить к этому все силы», - отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.