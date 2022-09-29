Общество

У россиян стали красть деньги под предлогом перевода выплат по мобилизации

В Сети появились фейковые ресурсы, на которых россиянам обещают выплаты в связи с мобилизацией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константина Мельникова.

На одном из таких сайтов сказано, что каждый россиянин может принять участие в программе «ZaНаших», связанной с проведением спецоперации на Украине, и получить 6,5 тысячи рублей помощи.

Затем на сайте предлагается выбрать банк, куда якобы будут перечислены средства. На ресурсе приведены логотипы нескольких крупных российских кредитных организаций. Для подачи заявки на получение «выплаты» требуется ввести платежные и персональные данные, среди которых ФИО, номер телефона, номер карты, логин и пароль для входа в онлайн-банк и секретное слово.

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После того, как эти сведения попадут злоумышленнику, никакую социальную выплату не начислят, при этом может последовать несанкционированное списание денег с карты, предупредил Константин Мельников.

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Он добавил, что россияне таким образом рискуют потерять доступ к личному кабинету. Также мошенники могут собирать персональные данные для будущих прозвонов от имени служб безопасности банков, предположил эксперт.

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Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.