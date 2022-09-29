Общество

Банки РФ ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста

После объявления о частичной мобилизации некоторые банки перевели заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг их заявок. По действующим военнослужащим такие условия действуют уже с лета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три источника в нескольких крупных розничных кредитных организациях.

«Фактически мужчины в призывном возрасте попали в категорию, как это принято говорить на сленге, "отказников". С учетом и без того невысокого процента одобрения заявок их шансы минимальны», — пояснили в одном из банков.

Теоретически под призывной попадает возраст от 18 до 55 лет (потолочный уровень установлен для старших офицеров).

Конечно, все зависит от индивидуальных характеристик, шансы получить кредит есть всегда, но они существенно ниже, чем у других потенциальных заемщиков, уточнил источник. Собеседник из другого банка поделился мнением, что скоринг может быть ужесточен еще больше, и эта практика охватит весь рынок, поскольку высока неопределенность, в том числе и с реализаций некоторых новаций законопроекта по кредитным каникулам для мобилизованных.

«В частности, там предполагается списание долгов погибшим и получившим в результате боевых действий инвалидность первой группы. Но пока мы не получили от Центробанка никаких разъяснений, в том числе по вопросу, за чей счет будет это списание. Ждем подробностей», — поделился собеседник.

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Источник в третьем банке сообщил, что пока не было новых заявок от людей указанной категории и по новым, ужесточенным правилам заемщиков еще не рассматривали. А если будут, то с большой долей вероятности по ним последует отказ, предположил он.

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Ранее сообщалось, что закрытие потребительских и ипотечных кредитов граждан, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции и погибли, будет происходить за счет средств банков, в федеральном бюджете соответствующих средств не предусмотрено.