Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
Формула счастливой семьи
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Господин Рейтингомер
Кибербуллинг и дети
Топ клиник Пскова
изменения в комитете по ЖКХ
магнит на электросчетчике
чем занять непоседу?
Показания счетчиков на даче
озера, рыбалка, путешествия
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Общество 29.09.2022 17:212 Директора нацпарка «Себежский» отстранили от должности 30.09.2022 10:420 Может ли повестка направляться по месту работы, ответили эксперты 30.09.2022 10:410 Дедовичских депутатов привлекли к ответственности за занижение доходов в декларациях 30.09.2022 10:170 Как должна оплачиваться сверхурочная работа, рассказал эксперт 30.09.2022 09:450 Российские врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии 30.09.2022 09:440 Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 23.09.2022 13:520 Очередь из получивших повестку псковичей собралась у военкомата. ФОТО 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Банки РФ ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста

30.09.2022 09:15|Псков

После объявления о частичной мобилизации некоторые банки перевели заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и ужесточили скоринг их заявок. По действующим военнослужащим такие условия действуют уже с лета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на три источника в нескольких крупных розничных кредитных организациях.

«Фактически мужчины в призывном возрасте попали в категорию, как это принято говорить на сленге, "отказников". С учетом и без того невысокого процента одобрения заявок их шансы минимальны», — пояснили в одном из банков.

Теоретически под призывной попадает возраст от 18 до 55 лет (потолочный уровень установлен для старших офицеров).

 

Конечно, все зависит от индивидуальных характеристик, шансы получить кредит есть всегда, но они существенно ниже, чем у других потенциальных заемщиков, уточнил источник. Собеседник из другого банка поделился мнением, что скоринг может быть ужесточен еще больше, и эта практика охватит весь рынок, поскольку высока неопределенность, в том числе и с реализаций некоторых новаций законопроекта по кредитным каникулам для мобилизованных.

«В частности, там предполагается списание долгов погибшим и получившим в результате боевых действий инвалидность первой группы. Но пока мы не получили от Центробанка никаких разъяснений, в том числе по вопросу, за чей счет будет это списание. Ждем подробностей», — поделился собеседник.

Источник в третьем банке сообщил, что пока не было новых заявок от людей указанной категории и по новым, ужесточенным правилам заемщиков еще не рассматривали. А если будут, то с большой долей вероятности по ним последует отказ, предположил он.

Ранее сообщалось, что закрытие потребительских и ипотечных кредитов граждан, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции и погибли, будет происходить за счет средств банков, в федеральном бюджете соответствующих средств не предусмотрено. 

Теги: #банк #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 224 человека
30.09.2022, 10:510 Великолукского убийцу задержали по подозрению в грабеже 30.09.2022, 10:420 Может ли повестка направляться по месту работы, ответили эксперты 30.09.2022, 10:410 Дедовичских депутатов привлекли к ответственности за занижение доходов в декларациях 30.09.2022, 10:400 Более 2,5 тысячи зрителей побывало в «Михайловском» на гастролях театра Владимира Рецептера
30.09.2022, 10:380 Выпущенного «Птичьи двориком» лебедя убили из пневматического оружия 30.09.2022, 10:360 День памяти святых мучениц отмечают православные 30.09.2022, 10:170 Как должна оплачиваться сверхурочная работа, рассказал эксперт 30.09.2022, 10:050 Водитель и пассажир пострадали в результате съезда автомобиля в Псковской области
30.09.2022, 09:550 Потерявшийся пенсионер смог самостоятельно выйти из псковского леса 30.09.2022, 09:450 Российские врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии 30.09.2022, 09:440 Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно 30.09.2022, 09:300 Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках
30.09.2022, 09:150 Банки РФ ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста 30.09.2022, 09:000 Монтаж пола выполнили в алтаре церкви святой Варвары в Печорах 30.09.2022, 08:500 Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос 30.09.2022, 08:470 Автомобиль загорелся в Великих Луках из-за неисправности детали
30.09.2022, 08:300 День Интернета отмечают в России 30 сентября 30.09.2022, 08:100 Стало известно, какую медпомощь россияне смогут получить бесплатно 30.09.2022, 07:520 Эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида в Telegram 30.09.2022, 07:350 Автор детских страшилок в Пскове рассказала о пользе пугающих историй
30.09.2022, 07:170 У россиян стали красть деньги под предлогом перевода выплат по мобилизации 30.09.2022, 06:590 Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей 29.09.2022, 23:001 Литературные вечера прошли в исправительных учреждениях Псковской области 29.09.2022, 22:400 Учебно-методические сборы с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних прошли в Пскове
29.09.2022, 22:200 Псковичей приглашают на концерт камерной музыки «Народные мотивы и авторские замыслы» 29.09.2022, 22:000 Осенние работы провели в лесных питомниках Псковской области 29.09.2022, 21:402 Псковичи стали чаще пользоваться Интернетом по сравнению с 2020 годом 29.09.2022, 21:004 Фонд капремонта предлагает псковичам получать квитанции электронно
29.09.2022, 20:400 Псковичам напомнили о риске столкнуться с мошенниками при оплате долгов 29.09.2022, 20:200 Перспективные программы развития и поддержки детей с нарушениями здоровья обсудили в Пскове 29.09.2022, 20:001 Несколько дорог отремонтировали в деревнях Псковского района 29.09.2022, 19:472 Власти назвали фейком сведения об эвакуации жителей Великих Лук 30 сентября
29.09.2022, 19:400 Псковские профсоюзные учреждения передали одеяла жителям освобожденных территорий 29.09.2022, 19:202 Пожилого любителя раздеться догола перед детским садом задержали в России 29.09.2022, 19:142 Показания эксперта из Петербурга заслушали в суде по делу о резонансном ДТП под Стяглами 29.09.2022, 19:000 Продолжаются работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска «Бурачки»
29.09.2022, 18:410 Пособия по инвалидности нельзя будет списать за долги 29.09.2022, 18:200 Подросток перевел более 3 млн рублей создавшему фейковые аккаунты девушек аферисту из Башкирии 29.09.2022, 18:000 Псковского футболиста включили в состав юношеской сборной России 29.09.2022, 17:530 Названы задачи подразделений мобилизованных граждан
29.09.2022, 17:450 Владимир Кузь о темпах и проблемах догазификации Псковского района 29.09.2022, 17:392 Участницы регионального этапа конкурсов красоты приняли участие в гран-при по картингу 29.09.2022, 17:384 Мир сошел с ума 29.09.2022, 17:332 Псковские пограничники возбудили уголовное дело в отношении браконьера
29.09.2022, 17:230 Четыре заявки подали от Псковской области на конкурс «Лучшая муниципальная практика» 29.09.2022, 17:212 Директора нацпарка «Себежский» отстранили от должности 29.09.2022, 17:140 Роспотребнадзор выдал положительное заключение пушкиногорскому «Зоограду» 29.09.2022, 17:130 Шанс на газ: псковские депутаты обсудили догазификацию региона
29.09.2022, 17:110 На псковских предприятиях подлежат мобилизации не более 30% сотрудников – военный комиссар 29.09.2022, 17:082 Избивший псковских полицейских москвич попал в колонию на два года 29.09.2022, 17:050 Концерт «Мы вместе» пройдет в Пскове 30 сентября 29.09.2022, 17:014 Александр Котов о догазификации: Я бы поставил «троечку»
29.09.2022, 16:590 Работы по консервации Анастасиевской часовни прошли в Пскове 29.09.2022, 16:520 В Псковской области мобилизуют почти 2 тысячи жителей 29.09.2022, 16:480 Более 530 псковских семей получают поддержку в Центре лечебной педагогики 29.09.2022, 16:460 Спектакль «Три медведя» покажут псковским зрителям
29.09.2022, 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области 29.09.2022, 16:370 Осеняя ярмарка мастеров пройдет в псковском «Акваполисе» 29.09.2022, 16:270 Куда обратиться за помощью в вопросах частичной мобилизации, рассказал Виктор Остренко 29.09.2022, 16:251 Тихон Шевкунов откроет сегодня цикл встреч «Формула семьи» в Пскове
29.09.2022, 16:110 Министерство спорта РФ могут ликвидировать 29.09.2022, 16:030 В Псковской области выявили 170 новых случаев заражения COVID-19 29.09.2022, 15:460 Николай Валуев сообщил о получении повестки из военкомата 29.09.2022, 15:440 Сбербанк принял решение о запуске программы реструктуризаций кредитов компаний
29.09.2022, 15:340 Как псковичам благоустроить свой двор? 29.09.2022, 15:310 Депутат Татьяна Пасман предлагает освободить педагогов от мобилизации 29.09.2022, 15:161 Псковский депутат рассказал о зверствах немецких карателей  29.09.2022, 15:052 Промышленное производство в Псковской области сократилось в 2022 году
29.09.2022, 14:550 10 ответов на вопросы о мобилизации в Псковской области 29.09.2022, 14:490 ПЛН-ТВ: Отправка мобилизованных мужчин в Пскове. ВИДЕО 29.09.2022, 14:400 Фотофакт: На Крестовском шоссе в Пскове приводят в порядок железнодорожный переезд 29.09.2022, 14:240 Виктор Остренко призвал не забывать про продовольственную безопасность на фоне мобилизации
29.09.2022, 14:161 Ветерана из города Дно обманули мошенники 29.09.2022, 14:090 Псковским многодетным семьям разрешили тратить до 70 тысяч из маткапитала на догазификацию 29.09.2022, 14:090 «Сообразим на троих»: Время мобилизации. ВИДЕО 29.09.2022, 14:082 Особенности муниципального дизайн-кода
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru