Общество

Стало известно, какую медпомощь россияне смогут получить бесплатно

Средние нормативы объемов оказания медпомощи онкопациентам вырастут на 16 %, а экстракорпорального оплодотворения — на 18,5%. А вот стоимость стационарного лечения пациентов с коронавирусом в 2023 году могут уменьшить. Такие положения содержит проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2023—2025 годы, подготовленный Минздравом. Документ 27 сентября опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе Минздрава обращается внимание на то, что средний подушевой норматив оказания бесплатной медпомощи по ОМС в 2023 году составит 16 766, 2 рубля. Это на 11% больше, чем в текущем году. На 5,5% подрастет и средний норматив за счет средств региональных бюджетов. На одного человека будут выделять 4088,4 рубля, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, в документе впервые установили средние нормативы объема медпомощи по профилю «Медицинская реабилитация» в условиях дневного стационара. На комплекс лечебно-профилактических мероприятий, которые применяют, чтобы помочь пациенту восстановиться после тяжелого заболевания, операции или травмы, в 2023 году планируют выделять 23 160,1 рубля.

В проекте также планируется на 18,5% увеличить средние нормативы объемов экстракорпорального оплодотворения и на 16% — нормативы на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями. В документе также дополнили перечень высокотехнологичных методов лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации. Теперь перечень включает девять методов, в него предложили добавить транскатетерную реконструкцию митрального клапана сердца. Стоимость этой операции — более 4 миллионов рублей.

Проект Минздрава также предусматривает увеличение случаев госпитализаций пациентов с коронавирусом более чем в два раза по сравнению с текущим годом. Однако в документе рекомендовали в 2023 году снизить стоимость стационарного лечения таких пациентов до 96 тысяч рублей. В 2022 году она составляет 116 тысяч рублей за случай.

Программа государственных гарантий — это главный инструмент, обеспечивающий оказание качественной медицинской помощи, отметил доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Однако, чтобы эта программа была максимально эффективной, она должна меняться, сказал депутат. По его словам, с одной стороны, программа госгарантий должна учитывать течение заболеваний, изменение причин смертности, а с другой — оптимально использовать ресурсы, необходимые для ее реализации, — налоги и страховые взносы.

«Посмотрите, какой уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом был раньше, — напомнил Фаррахов. — Сейчас же это заболевание, как правило, протекает легко. Тяжелых случаев, требующих лечения в стационарах, стало гораздо меньше. Важно учитывать этот фактор, чтобы максимально эффективно распределять финансовые ресурсы».

Согласно документу Минздрава, в рамках программы госгарантий на 2023—2025 годы россиянам бесплатно предоставляют первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, а также скорую и паллиативную виды медпомощи.

Первичная медико-санитарная помощь включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и наблюдение за течением беременности у женщин. Ее оказывают в амбулаторных условиях и дневном стационаре в плановой и неотложной формах. При этом первичную доврачебную медико-санитарную помощь оказывают фельдшеры, акушеры и другие медработники со средним медицинским образованием, первичную врачебную медико-санитарную — терапевты, педиатры и врачи общей практики, а специализированную — врачи-специалисты.

Скорую помощь пациентам оказывают в экстренной или неотложной формах. При необходимости выездные бригады проведут медицинскую эвакуацию пациента. В паллиативной помощи нуждаются неизлечимо больные люди. Ее оказывают прошедшие специальное обучение медработники в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также в дневном стационаре или стационаре.

В проекте Минздрава также определены сроки ожидания медицинской помощи. Так, участковый терапевт, врач общей практики или педиатр должны принять пациента не позднее 24 часов с момента обращения в медорганизацию. А врачи-специалисты — не позднее 14 рабочих дней. Исключение — подозрение на онкологическое заболевание. В этом случае пациента должны проконсультировать в течение трех рабочих дней.

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенография, маммография, УЗИ и другие) и лабораторных исследований не должны превышать 14 рабочих дней со дня их назначения. А при подозрении на онкологию — семи рабочих дней. При этом если у человека уже выявили онкологическое заболевание, в течение трех рабочих дней с момента постановки диагноза за ним должны установить диспансерное наблюдение, уточнили в документе.

Сроки ожидания специализированной медпомощи (за исключением высокотехнологичной) не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. А для пациентов с онкологическими заболеваниями — семи рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или установления предварительного диагноза.

Время прибытия к пациенту бригады скорой при оказании экстренной помощи не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. При этом в территориальных программах госгарантий время доезда скорой могут скорректировать «с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов».

В документе Минздрава также указано, что люди, переболевшие коронавирусом, по-прежнему будут иметь возможность пройти углубленную диспансеризацию. Ее могут провести по инициативе самого пациента, даже если сведений о подтвержденном диагнозе у него нет. Информировать людей о возможности пройти такое обследование будут с помощью страховых медицинских организаций, портала госуслуг, СМС-сообщений и «иных доступных средств связи», сказано в документе. Записаться на углубленное обследование также можно будет через портал Госуслуг.