Общество

Дедовичских депутатов привлекли к ответственности за занижение доходов в декларациях

Шестерых депутатов Дедовичского районного Собрания привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуроры установили многочисленные факты нарушений требований статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Три депутата занизили сумму дохода, полученного ими и членами их семьи в отчетном периоде, четыре депутата предоставили недостоверную информацию о счетах, открытых в кредитных организациях.

В адрес Собрания депутатов района внесли представление, по результатам рассмотрения которого шестерых депутатов привлекли к ответственности, предусмотренной Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».