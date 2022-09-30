Общество

Лучшего начальника караула Псковской области выбрали в УФСИН

Завершился второй этап смотра-конкурса профессионального мастерства на лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось на базе ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Участники демонстрировали уровень своего профессионального мастерства по четырем дисциплинам: строевой, специальной, огневой и физической видам подготовок.

В результате проведенного конкурса третье место занял начальник караула СИЗО-2 города Великие Луки Иман Шахмурадов, на втором месте оказался начальник караула ИК-4 (село Серёдка Псковского района) Сергей Платонов, первое место досталось начальнику караула ИК-6 (посёлок Сосновый Бор Себежского района) Константину Герасименко.

Это уже не первая победа сотрудника ИК-6, в прошлом году он также стал обладателем кубка первой степени.

Итоги конкурса подвел заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский. Он отметил, что подобные мероприятия позволяют совершенствовать профессиональное мастерство личного состава по специальной, огневой и физической подготовке, что в свою очередь помогает успешно решать боевые задачи при выполнении повседневных служебных обязанностей.