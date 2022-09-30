Общество

Не выходить в плавание без сигнальных огней посоветовали владельцам маломерных судов в Псковской области

Рекомендации по безопасности на водных объектах разместили сотрудники МЧС на сайте регионального управления ведомства по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

«С наступлением осени на акваторию Псковского озера и реки Великой выходит все большее количество любителей рыбной ловли. Случается так, что судовладельцы выходят в плавание, не имея полного комплекта спасательных средств, иногда забывают документы», – отметили в управлении.

Но самым злостным нарушением, по словам инспектора ГИМС, является управление судном лицом, находящемся в состоянии алкогольного опьянения.

«В основном люди со всей ответственностью относятся к собственной безопасности и несмотря на увеличивающееся количество владельцев маломерных судов, нарушителей с каждым годом становится меньше. Граждане осознают, что безопасность при нахождении на воде – в их руках, и требования правил пользования маломерным судном иметь набор спасательных средств отнюдь не беспочвенны», – рассказали сотрудники МЧС.

Перед выходом на воду необходимо: