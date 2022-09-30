Общество

В облздраве объяснили продажу ФАПа в новосокольнической деревне

Причину продажи здания фельдшерско-акушерского пункта в Новосокольническом районе назвали Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Действующий ФАП в деревне Захарино располагается и функционирует в Доме культуры, в связи с чем главным врачом Новосокольнической межрайонной больницы подано заявление в комитет по управлению государственным имуществом Псковской области для снятия с баланса больницы старого неиспользуемого здания ФАПа», - пояснили в комитете.

Напомним, планируется продать здание ФАПа площадью 64,4 квадратных метра и земельный участок площадью 300 квадратных метров. Начальная цена - 881 тысяча рублей.