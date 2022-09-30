Общество

Суд зарегистрировал первый в Петербурге иск об отмене мобилизационной повестки

Фрунзенский районный суд Петербурга зарегистрировал первый в городе иск об оспаривании решения призывной комиссии по мобилизации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу.

Иск подан к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района, пишет «Интерфакс».

«Административный истец пишет, что 22 сентября прибыл в военный комиссариат по повестке для уточнения документов воинского учета. В этот же день, без проведения медицинского освидетельствования или осмотра, без выяснения наличия оснований для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, он был призван и ему вручена повестка для явки в комиссариат с целью отправки к месту прохождения военной службы на 22 сентября в 16:00», - говорится в сообщении.

Истец подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую, заявив о несогласии с решением призывной комиссии. Он просит суд признать незаконным и отменить решение комиссии по мобилизации, признать незаконной и отменить повестку комиссариата, а также обязать вынести решение об освобождении от призыва.

Кроме того, истец просит о мерах предварительной защиты в виде приостановки решения призывной комиссии.

К производству административный иск пока не принят.