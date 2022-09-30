Общество

Не покупать грибные смеси на рынках посоветовали в МЧС

Не покупать грибные смеси на рынках посоветовали жителям Псковской области. Рекомендации по сбору грибов разместили на официальном сайте МЧС России.

«В корзину грибника, порой даже опытного, может попасть ядовитый гриб, влекущий за собой беду», – отметили в ведомстве.

К наиболее ядовитым грибам относится бледная поганка; в отличие от съедобных грибов она всегда будет иметь утолщение в основании ножки и кольцо под шляпкой. Яды бледной поганки - фаллоин, фаллоидин, аманитин не разрушаются при термической обработке и при сушке. Первые признаки отравления обычно появляются через 6-24 часа после употребления грибов. Это лихорадка, боли и судороги в мышцах, рвота, спастические боли в животе, понос с кровью. Через некоторое время наступает период мнимого улучшения, который длится до 2-4 дней. Третьей стадией клинической картины отравления бледной поганкой являются признаки острой печеночной, почечной и сердечной недостаточности с желтухой, прекращением выделения мочи и резким понижением давления. Смертность достигает 50%.

«Очень важно при появлении признаков отравления грибами до прибытия врача принять экстренные меры, оказать пострадавшему доврачебную помощь для предотвращения всасывания яда. В первую очередь необходимо промыть желудок теплой водой с питьевой содой или слаборозовым раствором марганцовки, уложить в горизонтальное положение, обеспечить полную неподвижность и давать пить маленькими порциями холодную солёную воду и активированный уголь», – порекомендовали в МЧС.

Ядовитое вещество мухомора - мускарин, действует как наркотик. Через 0,5-2 часа после употребления гриба начинается рвота, выделяется обильно слюна и пот, начинаются боли в животе. При этом дыхание хриплое, обильно выделяется мокрота. Часто бывает бред, галлюцинации, в тяжелых случаях - судороги, потеря сознания. С вызовом «скорой» помощи затягивать не надо. Меры доврачебной помощи те же, что и при отравлении бледной поганкой.

К числу ядовитых грибов относится и один из самых распространенных пластинчатых грибов наших лесов - свинушка тонкая, ранее считавшаяся условно съедобным грибом. Белковые вещества, содержащиеся в плодовых телах, вызывают у человека изменение состава крови. Свинушка способна накапливать нитраты, тяжелые металлы (особенно свинец), а иногда продуцирует сильнейший яд - мускарин. Сбор и продажа свинушки тонкой запрещены санитарными правилами.

Следует напомнить, что и съедобные грибы при определенных условиях могут приобретать токсические свойства (в случае их произрастания в экологически загрязненных зонах, вдоль дорог; при несоблюдении сроков реализации).

При сборе грибов необходимо помнить следующие правила:

следует собирать в лесу только те грибы, которые хорошо знакомы;

никогда не собирать грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение,

сыроежки стараться брать с целой ножкой – это поможет не спутать их с бледной поганкой,

никогда не собирать перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы,

не стоит дотрагиваться в лесу к неизвестным грибам, пробовать их на вкус,

нельзя собирать грибы недалеко от дорог - экологические яды и загрязнители хорошо впитываются грибами и могут сделать даже привычные подберёзовики смертельно опасными,

любые грибы в любом виде не полезны детям до 3-х лет,

при покупке грибов на рынке не надо брать грибную смесь; продажа грибной смеси запрещена санитарными правилами, разрешается реализация грибов, рассортированных по отдельным видам,

нельзя употреблять в пищу грибы при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта.

«Особо следует сказать о таком тяжелейшем заболевании как ботулизм. Это заболевание связано с употреблением в пищу консервированных грибов. Попавшие в гриб из почвы возбудители ботулизма, не погибают при термической обработке и интенсивно размножаются в банках при отсутствии кислорода, выделяя яд - ботулотоксин», – добавили сотрудники ведомства.

Симптомы отравления свидетельствуют о поражении центральной нервной системы: двоение в глазах, сетка перед глазами, невозможность смотреть вдаль, сухость во рту, гнусавость голоса, слабость и шаткость походки. В запущенных случаях наступает летальный исход от паралича дыхательного центра (остановка дыхания).

При появлении симптомов ботулизма необходимо немедленно обратиться к врачу. С целью профилактики ботулизма не стоит употреблять консервированные грибы домашнего приготовления; продажа грибных консервов домашнего приготовления категорически запрещена санитарными правилами. В связи с тем, что ботулотоксин разрушается после получасового кипячения, маринованные грибы необходимо есть только после соответствующей термической обработки.