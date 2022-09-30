Общество

На занятия в бесплатную группу приглашает псковский центр «Юный техник»

Проект «Юный программист», в рамках которого проводились бесплатные занятия в трёх группах, подходит к концу в досуговом научно-техническом центре «Юный техник» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре.

Фото здесь и далее: центр «Юный техник»

«У вас осталась последняя возможность попасть в бесплатную группу! С 10 октября откроется новая, она же последняя, группа в рамках проекта. Занятия в ней будут проходить 2 раза в неделю по вторникам и четвергам с 17:00 до 17:40», - пригласили псковичей в Центр.

Для записи в данную группу необходимо заполнить форму на сайте. В комментарии о желаемой группе нужно указать «Юный программист группа 27».

Занятия проводятся в рамках проекта «Юный программист: инженерно-техническое творчество для малышей», финансирование которого осуществляется с использованием субсидии из областного бюджета, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

«Если же вы уже посещали данный курс в рамках проекта, то вы можете продолжить занятия по этому направлению на платной основе (новые задания, дополнительный набор, много новых моделей для сборки)», - уточнили в центре.

Так, в «Юном технике» откроют несколько несколько новых групп:

юный программист группа 2.1 – понедельник 16:00 – 16:40;

юный программист группа 2.2 – четверг 16:00 – 16:40;

юный программист группа 2.3 – четверг 18:00 – 18:40.

Записаться в эти группы можно также на сайте центра, указав подходящую.

Как напомнили в центре, данное направление рассчитано на детей в возрасте от 3 до 5,5 лет. Занятия проводятся в группах до 5 человек в формате «ребёнок+родитель», есть возможность оставить ребенка на занятии одного. Подробнее о направлении можно почитать на сайте.

Адрес: город Псков, Рижский проспект, 16, кабинет 206. Телефон: +7-953-238-78-92.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/ut60ru

Сайт: http://ut60.ru/