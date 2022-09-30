Общество

Еще двое военнослужащих 76-й дивизии ВДВ удостоены звезд Героев России посмертно

Высшие государственные награды «Золотые Звезды» Героев РФ вручили родственникам гвардии подполковника Александра Д. и гвардии подполковника Александра С., погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественная церемония состоялась в правительстве Псковской области сегодня, 30 сентября. В ней приняли участие родители, вдовы и дети героев, командование Воздушно-десантными войсками РФ, командиры воинских частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, ветераны Воздушно-десантных войск, юнармейцы.

Указом президента Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героев Российской Федерации Александру Д. и Александру С. присвоено посмертно.

«Этот день посвящен им, памяти их службе и подвигам, которые навсегда войдут в историю Вооруженных Сил Российской Федерации. Своим профессионализмом, мужеством и отвагой воины успешно выполняли поставленные задачи, неоднократно спасали подчиненных, добивались побед в самых сложных условиях. Это были эталонные русские офицеры: честные, непреклонные, беспощадные к противнику и внимательные к сослуживцам и товарищам. <…> Наши герои спасли множество жизней. Они настоящие герои, которые заслуживают вечной памяти и благодарности», — сказала первый вице-губернатор Вера Емельянова в ходе церемонии.

Вера Емельянова также подчеркнула, что губернатор и правительство Псковской области «всегда будут рядом» c родными и близкими павших на поле боя военнослужащих и готовы их поддержать в любой жизненной ситуации.