Общество

Уделить внимание безопасности труда на работе призвал молодёжь глава СОЦПРОФа

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, научный руководитель Высшей школы безопасности труда СПБГУ Сергей Вострецов принял участия во Всероссийской неделе охраны труда в городе Сочи. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

Сергей Вострецов отметил, что сочинская всероссийская неделя охраны труда и ежегодный международный форум труда, проводимые в Санкт-Петербурге - главные дискуссионные площадки России, где есть возможность обсудить вопросы, посвященные безопасному труду.

«Здесь власть, бизнес и представители трудящихся не просто поднимают проблемные вопросы, но и совместно, в ходе дискуссий, вырабатывают пути их решения, многие из которых затем становятся основой законопроектов, позволяющих сделать труд россиян безопасным и достойно оплачиваемым», - рассказал Сергей Вострецов.

В рамках форума Сергей Вострецов выступил перед молодёжью. Он отметил, что очень важно, чтобы они с самого начала своей рабочей карьеры уделяли особое внимание не только оплате своего труда, но и его безопасности.

«Мы все в молодости очень горячие, а порой даже самоуверенные. Кажется, что такие ресурсы, как жизнь и здоровье - безграничны и неисчерпаемы. Это не так. Нужно уметь отстаивать свои права и не только в вопросах оплаты, но и безопасности. Иногда "наплевав" на безопасность, работник рискует не только своей жизнью и здоровьем, но и здоровьем своих коллег», - заметил глава СОЦПРОФа.

В ходе беседы он напомнил несчастные случаи, произошедшие при демонтаже спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге, а также рассказал о гибели пассажиров на теплоходе «Булгария».

«К сожалению, статистика показывает, что уровень травматизма и гибели работников от 18 до 35 лет практически вдвое выше, чем от 35-65. Молодые люди в силу малого опыта, а порой и просто самоуверенности, часто пренебрегают мерами безопасности. Конечно, ответственность за безопасный труд несет в первую очередь работодатель, но и сам работник не должен об этом забывать», - пояснил Сергей Вострецов.

По мнению главы СОЦПРОФа, молодёжь уделяет недостаточно внимания таким вопросам, как превышение уровня шума, освещенности, наличию необходимых средств защиты, системным переработкам, а это со временем приводит к серьёзным профессиональным заболеванием и профессиональному выгоранию.