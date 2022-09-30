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Общество

Псковский журналист стала победителем конкурса «Вместе в цифровое будущее»

30.09.2022 16:37|ПсковКомментариев: 0

Журналист из Псковской области Кристина Борисова заняла первое место в XI конкурсе региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Ростелеком». 

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric, АО «Шнейдер Электрик») подвели итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.

Перед подведением итогов прошла пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Алексея Кашаева. Спикеры ответили на вопросы журналистов о современном состоянии ИТ-отрасли и телекома, цифровых трендах и технологиях, а также прогнозах развития ИТ.

«Вместе с вами за 11 лет существования конкурса нам удалось значительно приблизить цифровое будущее, постепенно превратив его в настоящее. Цифровой стиль жизни давно перестал быть чем-то уникальным, предназначенным только ИТ-энтузиастам, он прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан. Современные цифровые технологии приходят на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют оптимизировать работу жизненно важных приборов, используемых в тяжелых климатических условиях. Проекты, которые приходят на конкурс со всей России, служат основой для цифровой трансформации общества. Каждый новый конкурс дает нам новые идеи для их дальнейшей реализации. Благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе “Ростелеком” может воплощать в жизнь самые сложные проекты», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2 429 работ, из них допущено 2 104 работы от более чем 1 200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (884 материала), «Телевидение» (491 сюжет) и «Печатная пресса» (323 статьи). В номинацию «Социальные медиа» подано 98 публикаций, в «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальной номинации «Умный город для жизни» от партнера конкурса Systeme Electric журналисты зарегистрировали 59 работ, в спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» — 160.

«Для нас крайне важно, что конкурс и наша специальная номинация помогли привлечь внимание журналистов со всей России к темам цифровизации и умных городов. Решения Systeme Electric помогают людям и компаниям сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность и безопасность бизнеса, а главное, обеспечивать доступ к электроэнергии, который является базовой гуманитарной потребностью для каждого человека. В этом году мы трансформировались в российскую производственную компанию и видим свою основную задачу в локализации цифровых решений для технологического суверенитета нашей страны», — подчеркнул генеральный директор Systeme Electric Алексей Кашаев.

Материалы журналистов на федеральном уровне в основных и специальных номинациях оценивали генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков; руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК Анна Балашова; корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Татьяна Белякова; главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика» Олег Сальманов; руководитель Content Review Сергей Половников; главный редактор и руководитель порталов www.ICT-Online.ru и www.spbIT.ru Александр Янкевич; вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина; заместитель генерального директора по маркетингу и цифровым коммуникациям Systeme Electric Наталия Деянова; руководитель направления по внешним коммуникациям Systeme Electric Кристина Быковская.

«Тема телекома и ИТ не такая простая, как может показаться со стороны. Журналисту требуется не только вникнуть в тему, пообщаться со специалистами, но и пойти дальше. Отрадно, что с каждым годом работы, подаваемые на конкурс, становятся более глубокими и проработанными. Региональная отраслевая журналистика, на мой взгляд, совершенно несправедливо игнорируется на федеральном уровне, и очень приятно, что “Ростелеком” проводит подобный конкурс. Он позволяет не только взглянуть со стороны на нашу индустрию, но и открывает новые имена. Надеюсь, что в следующем году мы увидим еще больше качественных и интересных публикаций, репортажей и роликов», — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.

Победителями федерального этапа конкурса в пяти номинациях стали:

Номинация «Печатная пресса»:

1 место — Артем Коваленко, «Новый ЦОД лучше старых двух», журнал «Эксперт-Урал»;

2 место — Ольга Журавлева, «Жизнь в 3D», ИД «Липецкая газета»;

3 место — Евгений Афанасьев, «Квест с лопатой и сварочным аппаратом или Как варить оптику в метель», журнал IT-News+.

Номинация «Телевидение»:

1 место — Эльвира Ефимова, «IT-коровники в сибирской глубинке», телеканал «Енисей»;

2 место — Любовь Истратова, «Чипированные владимирцы: есть ли в нашем регионе добровольцы, установившие в своем теле чип», ГТРК «Россия. Владимир»;

3 место — Екатерина Талалай, «Ближе к звездам: космофест "Восточный-2021"», Амурское областное телевидение.

Номинация «Радио и подкасты»:

1 место — Анатолий Тверитнев, «Какие технологии помогут нам в освоении языков и переводах?», аудиоподкаст «Нейро Английский»;

2 место — Антон Черепок, «Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи?», Самарский филиал АО ИД «Комсомольская правда»;

3 место — Дина Романовская, «Говорим сегодня: об отечественных интернет-сегментах», ГТРК «Ставрополье»: радио «Россия».

Номинация «Интернет-СМИ»:

1 место — Кристина Борисова, «Школьник из Пскова разработал приложение “Электронный дневник”», Прессапарте/Pressaparte.ru;

2 место — Светлана Хромова, «Удивительные и полезные разработки пензенских ученых», ИА «Пенза-Пресс»;

3 место — Юлия Мальцева, «Чтобы найти Настю Муравьёву, тюменцам рассылали СМС-ориентировки. Как еще ищут пропавших без вести?», 72.ру.

Номинация «Социальные медиа»:

1 место — Вера Волошинова, «Сенсорные дети», блог «Живой Ростов»;

2 место — Анастасия Анпилогова, «Экзоскелет поднимает с инвалидной коляски: личный опыт использования», «Яндекс.Дзен»;

3 место — Никита Перфильев, «За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД», канал Technomode.

Лучшими работами в спецноминации «Умный город для жизни» от Systeme Electric признаны «Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется “запретных” дорог» (Бондаревская Олеся, журнал «Татарстан») и «Иркутск — идеальный город для электромобилей?» (Горбань Наталья, газета «Дело»).

В спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» отмечены публикации «Ученые ЮФУ разработали электронное “Шестое чувство”» (Екатерина Кравченко, газета «Город N») и «Десятиклассник из Якутии создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера» (Матрена Кондратьева, республиканская общественно-политическая газета «Якутия»).

Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Теги: #конкурс #ростелеком #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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