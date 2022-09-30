Общество

Более 40% псковичей отложили работу, чтобы посмотреть речь президента – опрос

4 из 10 псковичей отложили работу, чтобы посмотреть речь президента в прямом эфире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

42% псковичей отложили работу, чтобы послушать речь президента РФ, посвященную подписанию договора с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсоном и Запорожьем о присоединении к России.

10% следили за текстовыми публикациями в режиме реального времени. Еще 19% планировали посмотреть выступление первого лица в записи.

29% опрошенных не интересовало обращение президента.