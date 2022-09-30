Общество

Психолог объяснил любовь россиян к скандальным ток-шоу

Психолог и коуч Александр Кичаев объяснил любовь россиян к скандальным ток-шоу. По его словам, просмотр программ, в которых показываются проблемы других людей, дает зрителю мнимое ощущение собственной успешности.

Интерес людей к подобным передачам объясняется тем, что это позволяет им почувствовать себя увереннее в этой жизни и приводит их к выводу, что у них «все-таки не так все плохо» и не дошло до того уровня, в котором оказались герои шоу, сообщает «Лента.ру».

Кичаев назвал такой эффект оптимизмом на чужом горе. «Люди, сами того не желая, считают себя более удачливыми, сравнивают худшее с еще более худшим», — пояснил он.

Кроме того, многие люди смотрят мелодраматические сериалы с целью получить аналогичное ощущение, отметил психолог. «Например, многим нравятся сериалы, в которых девушка встречает принца и у них все хорошо складывается. Но здесь другой психологический эффект, это ощущение веры в чудо и сладкий мазохизм: "Я, к сожалению, принца не встретила, но, может быть, моя дочка встретит". Такой перенос на тех, у кого еще есть шанс», — заключил психолог.