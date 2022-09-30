Общество

Работу с гибким графиком пытается найти каждый четвертый пскович - аналитики

Каждый четвёртый (26%) соискатель в Псковской области хочет найти работу с гибким графиком – такие данные демонстрирует аналитика резюме, размещенных местными жителями за последний месяц на сервисе hh.ru.

При этом в Псковской области количество вакансий, предлагающих гибкий график работы, сейчас составляет порядка 100 рабочих предложений. Как оказалось, жители Псковской области ищут работу с гибким графиком в девять раз чаще, чем им предлагают работодатели.

Аналитика вакансий показывает, что активнее всего работодатели принимают кандидатов на полный рабочий день (60% вакансий от общего числа), и лишь в 7% вакансий предлагается гибкий график работы.

Чаще всего вакансии с гибким графиком работы можно встретить для таких специалистов, как продавец-консультант (14% вакансий), курьер (13%), упаковщик (7%), а также водитель (6% вакансий).

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с гибким графиком работы в Псковской области составляет около 40 тысяч рублей, такая же средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, предлагающих полный рабочий день.