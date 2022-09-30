Общество

Эксперты зафиксировали дефицит востребованных специалистов в Псковской области

Эксперты проанализировали более двух тысяч вакансий, открытых сегодня в Псковской области, и выяснили, в каких специалистах работодатели нуждаются больше всего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей онлайн-платформы по поиску вакансий hh.ru.

В топ-15 самых востребованных у работодателей специалистов в Псковской области сейчас входят продавцы (9% от всех активных вакансий), врачи (8,7%), специалисты технической поддержки (7%), менеджеры по продажам (6%), операторы (5%), водители (3%), медсестры (2%), повара (2%), машинисты (1%), торговые представители (1%), инженеры (1%), а также уборщицы, официанты и менеджеры по закупкам. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

При этом четырнадцать востребованных у работодателей специальностей не пользуются большим спросом у соискателей Псковской области и попадают в число дефицитных: так, в случае с продавцами и кассирами на одну вакансию в Псковской области сейчас приходится 1,8 резюме, с инженерами-технологами – 1,3, с поварами – 0,6. На одну вакансию водителя приходится 3,9 резюме, а врача – 0,1.

«Для понимания ситуации с уровнем конкуренции на рынке труда отмечу несколько важных моментов. Так, если на рынке труда число кандидатов на одно рабочее место выше 7 человек, то эта ситуация называется рынком работодателя, когда соискателям сложнее найти работу из-за большого числа конкурентов за рабочие места в какой-либо конкретной сфере. Если на одну вакансию откликаются от 5 до 7 человек, это считается здоровой конкуренцией на рынке труда. В случае, когда на одно рабочее место претендуют менее 5 человек, эта ситуация называется рынком соискателя, когда людям искать работу легче (ведь нет множества конкурентов), а вот работодателям труднее закрывать вакансии и даже в какой-то степени развивать бизнес», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.