Общество

Систему оповещения проверят в Псковской области 5 октября

Проверка системы оповещения населения пройдет на территории Псковской области 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В этот день во всех субъектах страны проведут комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также в 10:43 последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты).

Как сообщили в ведомстве, целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Уважаемые граждане, убедительная просьба сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий!» - обратились к псковичам в ведомстве.