Общество

Дожди и до +10 градусов прогнозируют в Псковской области 4 октября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 октября. Как сообщает Псковский гидрометцентр, в регионе прогнозируются дожди.

Осадки выпадут ночью, по юго-востоку области они будут небольшими. Днем пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Будет дуть восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что жителей Северо-Западного федерального округа на текущей неделе ждет дождливая погода.