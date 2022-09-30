Общество

ОМОН отмечает 34-летие со дня образования

34 года со дня образования ОМОН Росгвардии исполнилось сегодня, 3 октября. В этот день в 1988 году в СССР впервые создали отряды милиции особого назначения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«Отряды мобильные особого назначения Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан, борются с терроризмом и экстремизмом», - напомнили в ведомстве.

Личный состав отряда мобильного особого назначения «Кром» управления Росгвардии по Псковской области поздравил начальник регионального управления Росгвардии полковник Игорь Иванов.

Как сообщили в ведомстве, с начала текущего года сотрудники ОМОН «Кром» приняли участие в 356 специальных операциях и мероприятиях, в том числе в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, силовом сопровождении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. При содействии сотрудников спецподразделения было задержано 35 лиц, подозреваемых в совершении административных правонарушений, задержано 5 человек, подозреваемых в совершении преступлений, изъята 41 единица огнестрельного оружия, 314 боеприпасов.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» осуществили 235 выездов для проверки антитеррористической защищенности объектов и обезвреживания взрывчатых веществ.​

В Псковской области ОМОН создали в 1992 году. За проявленные мужество и героизм в борьбе с преступностью и заслуги в обеспечении правопорядка и общественной безопасности 115 сотрудников отряда наградили государственными наградами, 13 бойцов спецподразделения наградили орденами Мужества (из них два вручены посмертно).