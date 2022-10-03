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Общество

Подборку фильмов ко Дню учителя подготовили для псковичей

03.10.2022 16:50|ПсковКомментариев: 0

5 октября в России и во всем мире отмечается День учителя. На тему школьной жизни снимается очень много фильмов и сериалов, потому что у каждого из нас есть теплые воспоминания о любимых уроках и преподавателях. К этому доброму празднику онлайн-кинотеатр KION от МТС выбрал шесть картин о тех, кто посвящает себя целиком обучению детей, и предлагает посвятить вечер просмотру светлого духоподъемного кино.

 

«Школа рока» (2003, режиссёр Ричард Линклейтер)

Дьюи Финн (Джек Блэк) — музыкант-неудачник, живущий в крохотной квартире, заваленной мусором. Он случайно берет телефонный звонок вместо своего соседа и соглашается заменить учителя в престижном заведении Horace Green Elementary School. Дьюи ничего мыслит о методологии преподавания, зато очень легко находит язык с любыми людьми.

«Доживем до понедельника» (1968, режиссёр Станислав Ростоцкий)

Новая преподавательница английского Наталья Горелова (Ирина Печерникова) только выпустилась из педучилища, еще не умеет управлять классом, поэтому сразу же ссорится с учениками. Параллельно с этим учитель Илья Мельников (Вячеслав Тихонов) чувствует, что идеалы его молодости остались в прошлом, и он не знает, что делать с молодым поколением. Илья решает помочь Наталье, сделать ее своей преемницей.

«Учитель английского» (2012, режиссёр Крейг Зиск)

Комедия с Джулианной Мур в главной роли. Спустя годы после выпуска из школы Джейк (Майкл Ангарано) возвращается из Нью-Йорка в Пенсильванию. Ночью на заправке он встречается со своей учительницей Линдой, но она принимает его за грабителя и брызгает ему в лицо перцовым баллончиком. Оказывается, что в мегаполисе у Джейка не состоялась карьера драматурга, но Линда находит текст его пьесы талантливым и предлагает ему свою помощь.

«Кунг-Фу Панда» (2008, Марк Осборн, Джон Стивенсон)

Из персика яблоню не вырастить — это простую истину об обучении говорит мастеру Шифу великий Угвей. Панда По всю жизнь мечтал стать Воином Дракона, и сама судьба его выбрала для этого — он взлетел на фейерверке и упал посреди площади храма, где Угвей вслепую указал на него тросточкой.

«Школа выживания» (2008, режиссёр Стивен Брилл)

Три мальчика устали от издевательств со стороны одноклассников, поэтому решают нанять себе телохранителя. Им идеально подходит Боб Тейлор (Оуэн Уилсон), бывший охранник трех вице-президентов США. На деле Боб — жулик и пацифист, который ничего не смыслит в боевых искусствах, зато он может ловко врать.

«Голос» (2014, режиссёр Франсуа Жирар)

12-летний Стейт (Гарретт Уорейнг) — проблемный ребенок. Его мама погибла в автокатастрофе, а состоятельный отец ничего не хочет иметь общего с мальчиком. Поэтому отправляет его в элитную школу, куда Стейта берут не столь из-за крупного чека за его спиной, но прежде всего из-за отличных вокальных данных и большого будущего.

Источник: пресс-служба компании МТС

Теги: #мтс #фильмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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