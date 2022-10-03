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Общество

«Постскриптум»: +4, мобилизация и догазификация. ВИДЕО

03.10.2022 17:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 октября. Об итогах прошлой недели сегодня рассказали Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Ключевые темы этого выпуска:

  • +4: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России;
  • Встать в строй: в Псковской области подлежат частичной мобилизации 2 000 человек, призыв продлится до 10 октября;
  • Аппаратные потери: правительство Псковской области покинул Сергей Дмитриев. Оставшимся чиновникам ввели дресс-код;
  • Догазификация – тревога относительно низких темпов исполнения программы нарастает – итоги парламентского часа;
  • И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.
Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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